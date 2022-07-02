Российский киноактер Василий Ливанов, озвучивший крокодила Гену, отреагировал на печальное известие о смерти Леонида Шварцмана, создавшего визуальный облик Чебурашки. Ливанов в беседе с «360» отметил, что лично не работал с мультипликатором.

«Царствие небесное ему», — сказал Ливанов.

Киноактер пояснил, что не работал непосредственно с Шварцманом.

«Я с ним не работал. Я снимался просто. Крокодила Гену играл в фильме, где он был художник, делал куклы, декорации», — сказал он.

О смерти Леонида Шварцмана стало известно в субботу. Ему был 101 год. Шварцман — создатель облика Чебурашки и еще множества героев советских мультфильмов. За годы творчества он принял участие в создании более 60 анимационных лент, среди которых «Крокодил Гена», «Котенок по имени Гав», «Снежная королева», «Золотая антилопа», «Аленький цветочек».