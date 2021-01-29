«Он был герой по сути». Михалков трогательно попрощался с ушедшим из жизни Лановым

Актер и режиссер Никита Михалков выразил глубокие соболезнования семье Василия Ланового, которого не стало накануне. Михалков заявил, что театральный и киномир потеряли редчайшую звезду. Также он назвал народного артиста СССР настоящим героем и искренним человеком.

В истории нашего театра и кино было и есть много хороших и популярных актеров, но тех, кого хочется назвать звездой, можно пересчитать по пальцам. Притом звездой настоящей, не самозванной, не надутой искусственным путем обществом взаимного восхищения, а звездой по сути, по масштабу, по стати, по благородству, по темпераменту, по удивительной человеческой цельности и высочайшему мастерству Никита Михалков.

По словам Михалкова, Лановой создавал образ героя, используя не только драматургию пьес и сценариев.

«Он был герой по сути, по значимости. Практически любого персонажа он мог сделать героем», — считает режиссер.

Он добавил, что Бог одарил ушедшего из жизни актера прекрасной фактурой — ростом, статью. У него был удивительный тембр голоса, который нельзя было ни с кем спутать. Также Бог «одарил его счастливой возможностью всем, что он дал ему, правильно и талантливо воспользоваться».

Михалков сказал, что погасла настоящая звезда, которую вряд ли кто-то сможет затмить. Режиссер отметил, что многих раздражал патриотический пафос Ланового, «воспевание офицерской чести», а также большая увлеченность русской поэзией. По мнению создателя «Утомленных солнцем», во всем этом народный артист СССР был очень искренним, его поступки и высказывания были лишены конъюнктуры. Масштаб его личности заставлял недругов замолкать. Сам актер просто не замечал недовольства других.

Мне очень жаль, что ушел Вася Лановой, и я от всего сердца соболезную его семье, и особенно Ирине Купченко — верной подруге Василия Семеновича на протяжении многих лет и прекрасной актрисе, с которой я имел счастье работать. Царствия Небесного большому русскому актеру и очень достойному человеку Василию Семеновичу Лановому Никита Михалков.

Василия Ланового не стало 28 января. Ему было 87 лет. Он попал в больницу с ковидом в начале января, позже его состояние ухудшилось. Соболезнования семье актера выразил президент Владимир Путин и другие известные люди. Прощание с народным артистом СССР пройдет в театре имени Вахтангова.