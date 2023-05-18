Знаменитости 18 мая 2023, 22:04 «Он был энергетически наполнен». Александра Боброва шокировала новость о смерти Уразаева Актер Александр Бобков рассказал, как работал с Уразаевым в сериале «Глухарь» Кинопоиск

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Актера Александра Боброва шокировала новость о смерти его коллеги по сериалу «Глухарь» Рустама Уразаева. Исполнитель роли Андрея Агапова рассказал «360», что Уразаев был позитивным и работать с ним было приятно.

«Я действительно получал удовольствие от работы с Рустамом. Он знает, чего хочет», — отметил Бобров.

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Актер вспомнил, как они вместе работали в третьем сезоне «Глухаря». Он отметил, что Уразаев давал точные указания, находил нужные слова, которые заставляли коллектив концентрироваться на работе.

«Он был позитивным, энергетически наполненным. Никогда не останавливался, он был как паровоз. Паровоз, который знает что нужно. И самое главное, это всегда заканчивалось хорошим результатом», — поделился Бобров.

Российский и узбекский актер и режиссер, член союза кинематографистов России Рустам Уразаев скончался 18 мая в Москве на 66-м году жизни. Актер долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Он сообщил в апреле, что у него третья стадия рака.