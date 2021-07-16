«Он был бодрее всех». Знакомые Стефановича поделились воспоминаниями о режиссере

Друзья и знакомые Александра Стефановича, которые прошли проститься с режиссером, поделились своими воспоминаниями об ушедшем из жизни деятеле искусств. «360» вел прямую трансляцию церемонии в Центральном доме кинематографистов.

Владимир, который давно знал Стефановича, рассказал, что познакомился с ним примерно в 1987 году. Тогда они находились за рубежом. Режиссер любил путешествовать на автомобиле. Он ездил и на дальние дачи, и по Европе, всегда в компании какой-нибудь девушки. В последний раз они общались недавно, буквально за несколько дней до кончины.

«Он был фантастический рассказчик, я не знаю ни одного человека подобного. Ну и, конечно, творческий во всех отношениях, во всех смыслах. Это и документалистика, и художественное кино, и книжки. Он был членом Союза художников. У него и собственная квартира была как музей», — рассказал он.

По словам Владимира, режиссер не говорил ему о своей болезни. Он признался, что все это произошло очень внезапно. О том, что Стефановича госпитализировали, он узнал из новостей.

«Он всегда был бодрее всех, здоровее. Поразительное здоровье, вообще все поразительное. Часто приходил к нам, Новый год вместе встречали», — сообщил он.

Один из знакомых режиссера рассказал, что они со Стефановичем были скорее товарищами, нежели приятелями.

«Мы довольно часто пересекались в ранние годы. Александр очень позитивный человек, приятный в общении, очень гостеприимный, радостный. Прекрасный рассказчик, с ним всегда интересно. Он знал неимоверное количество историй. Я у него дома часто бывал, у него прекрасное искусство дома», — сказал мужчина.

В последний раз они встретились в декабре на техно-вечеринке. Там было много молодежи, но Стефанович всегда любил находиться среди молодых людей и очень естественно себя чувствовал в любом обществе.

Александр Стефанович скончался 13 июля. Он умер от последствий ковида. Режиссеру было 76 лет.