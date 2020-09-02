«Он был блистательным актером». Долинский рассказал о Клюеве

«Он был блистательным актером. Он был настоящим мощным русским актером нашей русской сцены… Из плеяды лучших актеров Малого театра. Для меня он не просто дорог как актер, как мой сотоварищ по цеху, а, пожалуй, в другом качестве: он является „крестным отцом“ моей дочери», — поделился Долинский.

Актер также рассказал о случае с его дочерью. Когда она подала документы в два театральных училища: Щепкинское и Щукинское, Клюев позвонил ему и посоветовал идти именно в Щепкинское.

«Она поступила в Щепкинское театральное училище, он пестовал ее все годы, пока она училась. Потом он помог ей попасть и в Малый театр, и в Малом театре он очень опекал ее. Она сейчас просто убита тем, что потеряла такого близкого человека, замечательного партнера… Для меня это просто страшная потеря», — заявил Долинский.

Напомним, народный артист России Борис Клюев скончался во вторник, 1 сентября, в возрасте 76 лет. Причиной смерти стал рак легких, с которым актер боролся на протяжении двух лет.