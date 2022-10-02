«Он был безумно добрым человеком, любил людей». Буйнов поделился воспоминаниями о Моисееве | 360°

Знаменитости 02 октября 2022, 13:44 Поделиться Telegram

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Viber «Он был безумно добрым человеком, любил людей». Буйнов поделился воспоминаниями о Моисееве Певец Александр Буйнов: Борис Моисеев был в жизни таким же, как и на сцене РИА «Новости»

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Борис Моисеев в жизни был таким же, как и на сцене: очень добрым, щедрым, любящим людей, рассказал журналистам певец Александр Буйнов перед церемонией прощания с артистом. Он добавил, что смерть Моисеева стала большой утратой.

«Когда уходит человек близкий — это всегда горе. Когда уходит известный артист — это горе не только для всех фанатов, а для всех людей вообще. Любая смерть страшна», — добавил Буйнов.

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Певец добавил, что Моисеева всегда безумно любили все женщины и публика вообще.

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«Он был очень добрым человеком, безумно добрым, щедрым, любил людей. Вот и все», — заключил он.

Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 2 октября. Проститься с певцом приехали многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них Филипп Киркоров, Николай Басков и другие.

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