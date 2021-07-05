«Он будет жить всегда» Иосиф Пригожин прокомментировал смерть Владимира Меньшова

Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов ушел из жизни сегодня в возрасте 81 года. «Газета.ru» поговорила об этом с продюсером Иосифом Пригожиным.

Пригожин рассказал, что не был близко знаком с Меньшовым, но пересекался с ним и с его семьей несколько раз. Он отметил, что страной можно гордиться, когда в ней есть такие люди, как Владимир Меньшов: выдающиеся, творческие и талантливые. Продюсер отметил, что память о великом режиссере будет жить всегда.

«Очень жалко и очень грустно, потому что мы сиротеем. Я не знаю, может быть, я так остро в юности все это не ощущал, но сейчас я особо остро все это ощущаю, поэтому есть нехватка вот таких великих людей. Это тяжелая утрата исторических личностей. Он будет жив всегда. Хочу сказать, что такие люди остаются жить всегда. Может быть, тело мы его физически не увидим, а все, что он сделал в этой жизни, мы будем видеть всегда и постоянно. И в этом смысле он с нами остается жить», — сказал Пригожин.