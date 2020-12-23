«Он без него, что без застолья». Депутат Госдумы в стихах раскритиковал Шнурова за мат
Богат, могуч язык наш русский
Две сотни с лишним тысяч слов!
Но слаще всяческой «капусты»
Шнуру пять бранных «матюков».
Мат для Шнура – свобода, воля,
Он без него, что без застолья.
За то, чтоб сквернословить вволю,
Готов, как большевик, в подполье.
Такие строчки написал Хинштейн в Twitter. Свое произведение депутат посвятил «борцу за чистоту мата». Ранее Шнуров опубликовал в соцсети скриншот новости о предложении Госдумы блокировать недопустимые высказывания в социальных сетях и вести реестр. Свой пост музыкант сопроводил стихотворением, где раскритиковал инициативу с использованием ненормативной лексики.
Авторами законопроекта являются депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский. В итоге Госдума приняла закон о штрафах для видеохостинга YouTube, соцсетей Facebook, Instagram и Twitter. Согласно документу, деньги придется заплатить, если не будет удалена запрещенная информация в установленный срок.