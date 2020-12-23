«Он без него, что без застолья». Депутат Госдумы в стихах раскритиковал Шнурова за мат

Музыкант Сергей Шнуров в привычной манере раскритиковал законопроект о реестре соцсетей. После этого глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн написал стихи, где пожурил исполнителя за использование мата.

Богат, могуч язык наш русский

Две сотни с лишним тысяч слов!

Но слаще всяческой «капусты»

Шнуру пять бранных «матюков».

Мат для Шнура – свобода, воля,

Он без него, что без застолья.

За то, чтоб сквернословить вволю,

Готов, как большевик, в подполье.

Такие строчки написал Хинштейн в Twitter. Свое произведение депутат посвятил «борцу за чистоту мата». Ранее Шнуров опубликовал в соцсети скриншот новости о предложении Госдумы блокировать недопустимые высказывания в социальных сетях и вести реестр. Свой пост музыкант сопроводил стихотворением, где раскритиковал инициативу с использованием ненормативной лексики.

Авторами законопроекта являются депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский. В итоге Госдума приняла закон о штрафах для видеохостинга YouTube, соцсетей Facebook, Instagram и Twitter. Согласно документу, деньги придется заплатить, если не будет удалена запрещенная информация в установленный срок.