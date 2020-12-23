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    23 декабря 2020, 17:14

    «Он без него, что без застолья». Депутат Госдумы в стихах раскритиковал Шнурова за мат

    Дарья Бунякова

    Музыкант Сергей Шнуров в привычной манере раскритиковал законопроект о реестре соцсетей. После этого глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн написал стихи, где пожурил исполнителя за использование мата.
    «Он без него, что без застолья». Депутат Госдумы в стихах раскритиковал Шнурова за мат

    Богат, могуч язык наш русский

    Две сотни с лишним тысяч слов!

    Но слаще всяческой «капусты»

    Шнуру пять бранных «матюков».

    Мат для Шнура – свобода, воля,

    Он без него, что без застолья.

    За то, чтоб сквернословить вволю,

    Готов, как большевик, в подполье.

    Такие строчки написал Хинштейн в Twitter. Свое произведение депутат посвятил «борцу за чистоту мата». Ранее Шнуров опубликовал в соцсети скриншот новости о предложении Госдумы блокировать недопустимые высказывания в социальных сетях и вести реестр. Свой пост музыкант сопроводил стихотворением, где раскритиковал инициативу с использованием ненормативной лексики.

    Авторами законопроекта являются депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский. В итоге Госдума приняла закон о штрафах для видеохостинга YouTube, соцсетей Facebook, Instagram и Twitter. Согласно документу, деньги придется заплатить, если не будет удалена запрещенная информация в установленный срок.