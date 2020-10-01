«Омский колхозник» объяснил секрет своей популярности в TikTok

Он снимает юмористические ролики в деревенской тематике. Изначально Дудоладов не собирался серьезно заниматься созданием смешных видео.

«Я скачал TikTok, чтобы общаться с друзьями по военному училищу, а видео решил начать добавлять чисто „по приколу“, если сказать простыми словами. Ну и первый ролик набрал полмиллиона просмотров, меня сразу охватил азарт, и я начал загружать больше видео», — рассказал Алексей.

Он признался, что сперва добавил два или три ролика из армии, но они не «зашли». Молодой человек отметил, что на службе запрещены смартфоны, поэтому было мало возможности делать контент. По мнению тиктокера, съемки простой жизни с долей юмора привлекают людей.

Парень вспомнил, как загрузил видео где поленница упала на брата, и пользователям это понравилось. Он заметил, что, если есть 2–3 интересных ролика, человек подписывается. Дудоладов считает, что главной причиной успеха его творчества стала открытость и способность посмеяться над собой.