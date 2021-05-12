Оливер Стоун заявил, что США ведут «войну» против России

Обладатель трех премий «Оскар», режиссер Оливер Стоун высказал мнение, что США должны прекратить кампанию против России. Штатам нужно перестать стремиться к тому, чтобы быть единственной силой, которая контролирует мир.

«Существует кампания, война против России на протяжении долгого времени. Она началась вновь в США примерно в 2006–2007 году, когда он (президент России Владимир Путин — прим. ред.) произнес эту речь в Мюнхене», — сказал режиссер в онлайн-интервью газете The Washington Post.

Путин в своей мюнхенской речи сказал, что однополярный мир неприемлем, невозможен. По его словам, США навязывают другим странам свои интересы в разных сферах. Стоун считает, что нет основания для обвинения России в агрессивности.

«Агрессивность на самом деле исходит от сил НАТО, которые окружили Россию, и которые, кстати, окружают Китай. Это значительный пункт в политике. Огромный. Огромной важности», — отметил он.

По его словам, в Штатах должны быть люди, которые высказываются за мир с остальными миром, за налаживание отношений с Россией, Китаем, Ираном. США должны поменять свое мировоззрение, «потому что мы до сих пор стремимся к тому, чтобы быть единственной силой в мире, которая контролирует мир». Режиссер полагает, что его страны должна сойти с этого пути. Ведь этот путь самоубийственный.

Стоун отметил, что многие американцы разделяют его мнение, но политики с такой точкой зрения никогда не одерживают победу на выборах, поскольку их высмеивает пресса.

Оливер Стоун в 2017 году выпустил документальный сериал «Интервью с Путиным». На протяжении двух лет Стоун встречался с российским лидером и разговаривал с ними на разные темы.