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    12 мая 2021, 07:42

    Оливер Стоун заявил, что США ведут «войну» против России

    Наза Салех Захи

    Обладатель трех премий «Оскар», режиссер Оливер Стоун высказал мнение, что США должны прекратить кампанию против России. Штатам нужно перестать стремиться к тому, чтобы быть единственной силой, которая контролирует мир.

    «Существует кампания, война против России на протяжении долгого времени. Она началась вновь в США примерно в 2006–2007 году, когда он (президент России Владимир Путин — прим. ред.) произнес эту речь в Мюнхене», — сказал режиссер в онлайн-интервью газете The Washington Post.

    Путин в своей мюнхенской речи сказал, что однополярный мир неприемлем, невозможен. По его словам, США навязывают другим странам свои интересы в разных сферах. Стоун считает, что нет основания для обвинения России в агрессивности.

    «Агрессивность на самом деле исходит от сил НАТО, которые окружили Россию, и которые, кстати, окружают Китай. Это значительный пункт в политике. Огромный. Огромной важности», — отметил он.

    По его словам, в Штатах должны быть люди, которые высказываются за мир с остальными миром, за налаживание отношений с Россией, Китаем, Ираном. США должны поменять свое мировоззрение, «потому что мы до сих пор стремимся к тому, чтобы быть единственной силой в мире, которая контролирует мир». Режиссер полагает, что его страны должна сойти с этого пути. Ведь этот путь самоубийственный.

    Стоун отметил, что многие американцы разделяют его мнение, но политики с такой точкой зрения никогда не одерживают победу на выборах, поскольку их высмеивает пресса.

    Оливер Стоун в 2017 году выпустил документальный сериал «Интервью с Путиным». На протяжении двух лет Стоун встречался с российским лидером и разговаривал с ними на разные темы.