Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Рафаэль Чимишкян скончался | 360°

Знаменитости 26 сентября 2022, 16:17 Поделиться Telegram

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Viber Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Рафаэль Чимишкян скончался

Читать 360tv в

Не стало грузинского тяжелоатлета, чемпиона Олимпийских игр Рафаэля Чимишкяна. Мужчина умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на социальные сети Национального олимпийского комитета Грузии.

На данный момент не поступало информации о причинах смерти мужчины. Представители комитета выразили свои соболезнования родным и близким Чимишкяна.

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За свою жизнь он успел заработать две золотые и две серебряные медали чемпионатов мира. Кроме того, мужчина стал победителем Олимпийских игр в 1952 году.

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