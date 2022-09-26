Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Рафаэль Чимишкян скончался | 360°

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Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Рафаэль Чимишкян скончался

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Не стало грузинского тяжелоатлета, чемпиона Олимпийских игр Рафаэля Чимишкяна. Мужчина умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на социальные сети Национального олимпийского комитета Грузии.

На данный момент не поступало информации о причинах смерти мужчины. Представители комитета выразили свои соболезнования родным и близким Чимишкяна.

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За свою жизнь он успел заработать две золотые и две серебряные медали чемпионатов мира. Кроме того, мужчина стал победителем Олимпийских игр в 1952 году.

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