Олимпийская чемпионка заявила о возможной смене деятельности на музыкальную

После победы на Олимпиаде 2014 года фигуристка Аделина Сотникова планировала и дальше заниматься спортивной карьерой, однако многочисленные травмы не дали ей этого сделать. Фигуристка не отчаялась и решила, что может в будущем сменить спорт на пение. Об этом она рассказала в интервью YouTube-шоу «Алена, блин!».

«Был такой настрой, чтобы остаться в спорте и выигрывать оставшиеся соревнования. Но, к сожалению, пошло очень много травм, и (я. — прим. ред.) вынуждена была закончить со спортом», — процитировала «Экономика сегодня» слова спортсменки.

Сотникова отметила, что была вынуждена объявить о завершении спортивной карьеры в прошлом году. Ей пришлось пережить сложнейшую операцию на позвоночнике. Однако она не отчаялась и решила пробивать себе дорогу в медийной сфере.

«В этом году я подписала контракт с BIM Media, это направление вообще в творчество. Может быть, я буду актрисой, может быть, я запою, может быть, я буду ведущей», — подытожила Сотникова.