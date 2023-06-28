Знаменитости 28 июня 2023, 15:08 Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая показала возвращение мужа из зоны спецоперации Фигуристка Юлия Липницкая показала встречу мужа Владислава Тарасенко из зоны СВО

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Бывший фигурист Владислав Тарасенко вернулся из зоны спецоперации домой. Встречу мужа показала в своем Instagram* олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая.

Владислав Тарасенко получил повестку в 2022 году во время частичной мобилизации. Несмотря на возможность оформить отсрочку и остаться дома, он решил отправиться на фронт и освоил в Алабине воинско-учетную специальность гранатометчика. В июне бывший спортсмен приехал домой в отпуск.

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На ролике фигуристка встретила супруга с ребенком на руках. Семья стала обниматься и плакать.

Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру в 2017 году, а через три года родила дочь и устроилась тренером в академию «Ангелы Плющенко». Владислав Тарасенко вернулся из зоны СВО ко дню рождения дочери, 27 июня.

*Instagram — социальная сеть компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.