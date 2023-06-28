28 июня 2023, 15:08
Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая показала возвращение мужа из зоны спецоперации
Фигуристка Юлия Липницкая показала встречу мужа Владислава Тарасенко из зоны СВО
Бывший фигурист Владислав Тарасенко вернулся из зоны спецоперации домой. Встречу мужа показала в своем Instagram* олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая.
Владислав Тарасенко получил повестку в 2022 году во время частичной мобилизации. Несмотря на возможность оформить отсрочку и остаться дома, он решил отправиться на фронт и освоил в Алабине воинско-учетную специальность гранатометчика. В июне бывший спортсмен приехал домой в отпуск.
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На ролике фигуристка встретила супруга с ребенком на руках. Семья стала обниматься и плакать.
Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру в 2017 году, а через три года родила дочь и устроилась тренером в академию «Ангелы Плющенко». Владислав Тарасенко вернулся из зоны СВО ко дню рождения дочери, 27 июня.
*Instagram — социальная сеть компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.
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