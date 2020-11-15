Олимпийская чемпионка из России пожаловалась на пенсию 90 тысяч рублей

Денежное пособие Бестемьяновой складывается из обычных пенсионных выплат и специальной президентской пенсии для олимпийских чемпионов. Бонусную часть для спортсменов ввел хоккеист Вячеслав Фетисов, который с 2002 по 2004 год занимал пост министра спорта.

В первое время надбавка достигала почти 15 тысяч рублей. По словам Бестемьяновой, тогда эта сумма была огромной. Спустя годы она неоднократно индексировалась из-за инфляции, теперь надбавка составляет около 60 тысяч.

В общей сложности бывшая фигуристка получает 85-90 тысяч рублей, отметило агентство Ura.ru.

«У меня так много забот, мне этого не хватает», — призналась она.

Помимо этого, 60-летней Бестемьяновой, как пенсионерке и ветерану труда, положены льготы на оплату ЖКХ, бесплатный проезд на транспорте и поездки в санатории, специальное лечение. Однако она никогда не пользовалась этими услугами.

Наталья Бестемьянова — советская фигуристка в спортивных танцах на льду, олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта СССР. Она выступала в паре с фигуристом Андреем Букиным. Тренер — Татьяна Тарасова.