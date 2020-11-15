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    15 ноября 2020, 10:32

    Олимпийская чемпионка из России пожаловалась на пенсию 90 тысяч рублей

    Алена Макаренко

    Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова пожаловалась на маленькую пенсию. Ей не хватает на жизнь 90 тысяч рублей. Об этом бывшая спортсменка заявила в программе «Секрет на миллион» на НТВ.
    Олимпийская чемпионка из России пожаловалась на пенсию 90 тысяч рублей

    Денежное пособие Бестемьяновой складывается из обычных пенсионных выплат и специальной президентской пенсии для олимпийских чемпионов. Бонусную часть для спортсменов ввел хоккеист Вячеслав Фетисов, который с 2002 по 2004 год занимал пост министра спорта.

    В первое время надбавка достигала почти 15 тысяч рублей. По словам Бестемьяновой, тогда эта сумма была огромной. Спустя годы она неоднократно индексировалась из-за инфляции, теперь надбавка составляет около 60 тысяч.

    В общей сложности бывшая фигуристка получает 85-90 тысяч рублей, отметило агентство Ura.ru.

    «У меня так много забот, мне этого не хватает», — призналась она.

    Помимо этого, 60-летней Бестемьяновой, как пенсионерке и ветерану труда, положены льготы на оплату ЖКХ, бесплатный проезд на транспорте и поездки в санатории, специальное лечение. Однако она никогда не пользовалась этими услугами.

    Наталья Бестемьянова — советская фигуристка в спортивных танцах на льду, олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта СССР. Она выступала в паре с фигуристом Андреем Букиным. Тренер — Татьяна Тарасова.