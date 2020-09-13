Ольга Зарубина объявила о переезде в США

Российская певица Ольга Зарубина намерена переехать в Америку к своему новому мужчине. Пара познакомилась в соцсетях и еще ни разу не встречалась в жизни.

Зарубина пока ведет с возлюбленным переписку, но в ближайшее время планирует переехать к нему в Штаты, сообщил «СтарХит». Выяснилось, что мужчина ранее работал в российском шоу-бизнесе и пристально следил за творчеством певицы. Однако имя мужчины Зарубина раскрывать не торопится.

«Он тоже артист. Но я про него ничего не знала до того, как мы начали общаться. А вот он за моим творчеством внимательно следил и очень трепетно ко мне относится. Он уже говорил мне о свадьбе», — сообщила певица.

По данным издания, встреча должна состояться в октябре этого года. Тем не менее о регистрации брака говорить рано, заверила артистка.

Она вспомнила, что в ее жизни уже были страстные отношения, которые закончились разводом. Теперь для певицы важно, чтобы мужчина был добр и уважал ее личное пространство.

После смерти коллеги Зарубиной Валентины Легкоступовой родственники певицы стали опасаться за ее здоровье и жизнь. Близкие были взволнованы тем, что артистка планирует серьезные отношения с неизвестным человеком из соцсетей, сообщает сайт «Дни.ру».