Ольга Серябкина сообщила о желании родить ребенка

Один из подписчиков задал знаменитости вопрос, о том, не мечтает ли она о пополнении семьи.

«Конечно, хочу», — ответила Серябкина.

Девушка добавила, что пока не торопится со сроками воплощения этих планов в жизнь.

Осенью минувшего года звезда вышла замуж за своего бывшего концертного директора Георгия Начкебию. Сразу после сообщений о заключении брака 35-летнюю Серябкину стали подозревать в беременности. Поклонники певицы начали замечать на праздничных снимках якобы округлившиеся формы Ольги. Позже стало известно, что домыслы подписчиков не подтвердились.

Ранее певица Наталья Чистякова, известная многим как Глюкоза, рассказала, что выпивала в детстве и даже крала вещи в магазинах. Она подчеркнула, не жалеет о неправильном образе жизни в юные годы. Девушка уточнила, что в девять лет ее поставили на учет в детскую комнату милиции за тусовку на территории детского сада.