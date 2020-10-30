Ольга Серябкина скрыла свою свадьбу в Австрии

Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина тайно вышла замуж. Свадьбу с бизнесменом исполнительница сыграла в Австрии, где родился ее возлюбленный.

«Все очень просто: я не хотела создавать вокруг этого шумихи, особенно на стадии подготовки. Георгию 32 года, он бизнесмен и занимается проектами в разных направлениях — от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей», — рассказала Серябкина Vogue.

По ее словам, она знала своего будущего мужа давно, но стала близко с ним общаться после просьбы помочь с сольным проектом. Молодые люди стали проводить вместе большое количество времени и в какой-то момент осознали, что «это что-то большее и по-настоящему особенное».

Торжественная церемония проходила в небольшом городе недалеко от австрийской Вены. Молодожены пригласили на праздник только близких людей. Австрию пара выбрала из-за того, что Георгий родился в Вене, а затем прожил там более 10 лет.

Ольга Серябкина получила известность, выступая в группе «Серебро». В составе коллектива она проработала с 2006 по 2013 год. Затем она выступала сольно под псевдоним Molly, а зимой 2020 года отказалась от него в пользу собственного имени.