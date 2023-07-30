Знаменитости 30 июля 2023, 19:21 Ольга Серябкина рассказала Павлу Воле, как обманывала всех на шоу «Выжить в Дубае» Певица Серябкина призналась, что ночью тайно ела еду операторов на шоу «Выжить в Дубае» РИА «Новости»

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Певица Ольга Серябкина раскрыла некоторые секреты своего участия в шоу «Выжить в Дубае». Она призналась, что с первой ночи вместе с другими участниками воровала еду, предназначенную для команды телепередачи. Об этом звезда рассказала в новом выпуске вечернего «Шоу Воли» на ТНТ, сообщил сайт 7info.

«Когда мы были в пустыне, очень хотелось есть. На тот момент даже уже жрать. Когда все легли спать, мы <…> поползли за барханы в лагерь съемочной группы, туда, где ели операторы. И мы просто съели их еду! Даже не было стыдно!» — призналась Серябкина.

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Павел Воля, который стал ведущим и продюсером шоу «Выжить в Дубае» заявил, что даже не догадывался об этом.

Ольга Серябкина покинула проект в четвертом выпуске: она проиграла индивидуальное испытание актрисе Анне Хилькевич.

За победу в проекте борются две команды. Одна состоит из знаменитостей, другая — из представителей других профессий, впервые выехавших за границу. Главный приз — 10 миллионов рублей.