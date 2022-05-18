Ольга Серябкина рассказала о том, как она совмещает материнство и карьеру

Певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы «Серебро», недавно впервые стала мамой. Как ей удается совмещать материнство и карьеру, она рассказала в интервью teleprogramma.pro.

Выступать певица начала очень скоро после рождения сына — всего через три недели. При этом она старается балансировать между работой и уходом за ребенком, поскольку сын находится на грудном вскармливании.

«Конечно, не хочется расставаться с малышом больше чем на пару часов. Я очень по нему скучаю, но при этом понимаю, что не нужно делать из этого драму о разлуке. Это особенности моей работы, и к этому нужно относиться соответствующе. Главное — организовать быт ребенка так, чтобы он чувствовал себя хорошо в мое отсутствие. Я за [сына] не переживаю и в любой момент могу узнать, как он, позвонив няне», — поделилась певица.

Помощь няни и мужа помогает заниматься своими делами, но и с сыном певица старается проводить как можно больше времени. Материнство, по ее словам, оказалось не трудным, хотя сначала девушку пугала большая ответственность.

«Есть очень сильная любовь к ребенку: ты просто хочешь, чтобы у него все было хорошо, и делаешь для этого все возможное. Да, моя жизнь изменилась, но это классно. Хотя при этом очень важно не забывать про себя — что ты молодая, красивая, сексуальная девушка. Я не чувствую себя исключительно мамой, ведь я еще и женщина», — рассказала Серябкина.