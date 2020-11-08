Ольга Полякова резко ответила на критику за фото с «врагом Украины»

Критика обрушилась на певицу из-за снимка с российской звездой с выступления артистов в Дубае. Фотографию опубликовал сам Киркоров, но тогда украинские интернет-пользователи не отреагировали на пост. Однако спустя время в соцсети подписчики начали жестко критиковать Полякову.

Певица напомнила, что в январе гастролировала по Канаде и США, публиковала совместные фотографии и видео с Киркоровым из Майями и Дубая. Тогда она не столкнулась с волной агрессии в свою сторону. Весной, во время карантина, Киркоров вел с артисткой ее онлайн-шоу «ПоляВидение». И тогда тоже в ее адрес не прозвучало ни одного «кривого слова».

«Но теперь кому-то очень захотелось, чтобы я стала врагом», — написала Полякова.

Сейчас артистке говорят, что она выступала с «врагом Украины».

«С каких пор Филипп Киркоров, ставший звездой еще при Царе Горохе, который слова кривого не сказал ни против нашей страны, ни против нашего народа, вдруг стал врагом? А общение с ним стало преступлением против человечества?» — поинтересовалась Полякова.

Певица хочет отнести всю эту травлю на общий стресс и карантин, который сильно влияет на психику. Однако реальную причину певица видит в ее политической позиции, неугодной действующему правительству Украины. А еще Полякова открыто критиковала власть за «убийство концертного бизнеса» в стране.

Певица выразила свою «четкую и конкретную» позицию: она будет выступать где хочет и с кем хочет. В России она не выходит на сцену, а в Дубае — да. Артистка заявила, что если эта позиция не совпадает с мыслями подписчиков, то это их проблемы. Полякова не собирается ее с ними согласовывать и обсуждать.