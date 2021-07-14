Ольга Погодина прокомментировала смерть Александра Стефановича

В Москве умер Александр Стефанович, режиссер и бывший муж Аллы Пугачевой. Актриса Ольга Погодина прокомментировала это известие для Life.

По словам актрисы, смерть режиссера стала для нее личной потерей.

«Это кошмарная новость. К сожалению, мы работали в моей ранней юности и я очень растеряна. Это катастрофически трагично. Наша жизнь становится беднее и хуже без таких людей. Безусловно, только светлые воспоминания о нем», — сказала Погодина.

Стефанович умер 13 июля в больнице, режиссер болел ковидом, сообщил сайт kp.ru. Ему было 76 лет.