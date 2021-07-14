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    14 июля 2021, 19:03

    Ольга Погодина прокомментировала смерть Александра Стефановича

    Полина Гребенщикова

    В Москве умер Александр Стефанович, режиссер и бывший муж Аллы Пугачевой. Актриса Ольга Погодина прокомментировала это известие для Life.

    Ольга Погодина прокомментировала смерть Александра Стефановича

    По словам актрисы, смерть режиссера стала для нее личной потерей.

    «Это кошмарная новость. К сожалению, мы работали в моей ранней юности и я очень растеряна. Это катастрофически трагично. Наша жизнь становится беднее и хуже без таких людей. Безусловно, только светлые воспоминания о нем», — сказала Погодина.

    Стефанович умер 13 июля в больнице, режиссер болел ковидом, сообщил сайт kp.ru. Ему было 76 лет.