Знаменитости 03 января 2024, 03:32 Ольга Орлова сбежала с дочерью в Таиланд Ольга Орлова рассказала о первом путешествии с младшей дочерью за рубеж РИА «Новости»

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Певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова улетела в Таиланд вместе с младшей дочерью Анной, причем авиаперелет оказался для артистки стрессом. Об этом сообщил журнал The Voice.

Артистка отправилась в отпуск в Таиланд вместе с коллегой Ксенией Бородиной и ее дочерьми. По словам Орловой, в аэропорту ее дочь играла в детской комнате, а в самолете устала и начала капризничать.

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«Мать в стрессе. Не хотела никак спать, капризничала и устроила нам вырванные годы. Но в итоге часа три поспала. Думаю, рановато ей летать, конечно», — рассказала она.

Орлова призналась, что муж хотел оставить дочь дома, но она все же решила взять ее с собой. В результате из 10 часов полета Анна проплакала пять часов, рассказала артистка.

Орлова, как и другие отечественные знаменитости «засветилась» на скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Позже она извинилась за участие в этом откровенном мероприятии, уточнила kp.ru.

Ранее певица Слава высказалась о «голой» вечеринке блогера, написав в социальных сетях, что Филипп Киркоров пришел на нее с катетером в руке. ем самым артистка спровоцировала слухи о проблемах со здоровьем у исполнителя.