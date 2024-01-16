Знаменитости 16 января 2024, 01:15 Ольга Орлова пригрозила рэперу Vacio обвинением в клевете после «голой» вечеринки Ивлеевой Телеведущая Орлова ответила на обвинение в публикации фото с вечеринки Ивлеевой РИА «Новости»

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Бывшая солистка группы «Блестящие», телеведущая Ольга Орлова своей странице в Instagram* ответила на обвинение в съемке «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, после которой у многих звездных участников начались проблемы. Ранее в сливе кадров ее обвинил рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом Vacio.

Музыкант заявил, что Орлова активно снимала участников вечеринки, несмотря на закрытый статус мероприятия. При этом сама она старалась не фотографироваться и скрывала свое лицо.

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«Видео со стянутым носком не мое, я этого не снимала и, слава богу, не видела. Не надо фантазировать лишнего, так как распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность», — ответила телеведущая в соцсети.

Также Орлова призналась, что тоже столкнулась с последствиями из-за участия в вечеринке, но не уточнила, с какими именно.

«Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла в конце декабря в столичном клубе «Мутабор». Дресс-код мероприятия был заявлен как «максимально обнаженный». В Сеть попало множество фотографий знаменитостей в откровенных нарядах. Вечеринка вызвала волну возмущения в обществе. После нее засветившимся на фото и видео участникам отменяли концерты и даже вырезали из «Новогодних огоньков». А Филиппа Киркорова предложили лишить звания Народного артиста России.

С наиболее серьезными последствиями столкнулся певец Vacio, появившийся на вечеринке в одном носке, натянутом на гениталии. Суд арестовал его на 15 суток и оштрафовал на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ**. Позже музыканта доставили в московский военкомат, где он прошел медкомиссию и получил повестку. Весной 2024 года Vacío должен отправиться на срочную службу в армию.

*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

* * Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.