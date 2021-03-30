Ольга Орлова опубликовала фотографию с четырьмя собаками в кровати

Российская певица Ольга Орлова опубликовала в своем Instаgrаm-аккаунте фотографию, на которой сидит на кровати с четырьмя своими собаками, сообщило ИА Nation News.

Артистка является хозяйкой трех крупных собак и одной маленькой. Она любит своих питомцев и иногда разрешает им нарушать «правила этикета». На снимке видно, что животные лежат на чистом постельном белье.

Орлова призналась, что многие не понимают, почему ее питомцы спят не на полу. При этом большую часть подписчиков умилил снимок звезды вместе с любимцами.