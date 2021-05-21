Ольга Бузова сообщила поклонникам о своем переезде в Минск

Российская артистка Ольга Бузова рассказала в новой публикации личного Instаgrаm-аккаунта о своем переезде в Минск. Девушка призналась, что ее позвали сниматься в белорусском телевизионном шоу, сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

«Я люблю быть первой во всем. Вот и сейчас я первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу „X-Фактор“ в Беларуси», — поделилась знаменитость.

Бузова отметила, что переезжает на неопределенное время. Ольга примет участие и в наставничестве, и в отборе кандидатов на шоу. По мнению телеведущей, это будет «невероятное событие, которое так нам нужно всем».

Ранее сообщалось, что Бузова после выписки из больницы постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Девушка занялась спортом на дому и отправилась в ресторан. Причину своей госпитализации ведущая так и не раскрыла. Врач-хирург Анна Калеганова вдопустила, что операция у девушки была, скорее всего, плановая и не тяжелая. Не исключено, что артистка решилась на липосакцию. После нее возможны боли в теле, на которые она жаловалась.