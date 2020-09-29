Ольга Бузова рассказала о враждебных отношениях с родной сестрой

Артистка призналась в беседе с ведущей передачи Татьяной Устиновой, что с ранних лет училась постоять за себя. Она нередко ощущала негатив в своем окружении, в том числе со стороны родных.

Так младшая сестра «сваливала» вину на старшую, из-за чего Оле приходилось жить в стрессе. Девушка подчеркнула, что ее раздражали постоянные «доносы», пишет сайт «Дни.ру».

«Я с детства везде виноватая, сестра все на меня сваливала. Меня это ужасно раздражало», — пояснила знаменитость.

Бузова уточнила, что в настоящий момент они с сестрой повзрослели и дружат. При этом некоторые поклонники считают, что сестры по сей день не состоят в теплых отношениях. Фанаты объясняют недопонимание между девушками завистью Анны. Подписчики Ольги считают, что сестра недовольна успехом и популярностью родного человека.

Телеведущая не раз говорила, что сама добилась всего, о чем мечтала. Артистка нередко спекулирует на теме того, что в мир шоу-бизнеса пришла без чьей либо помощи и не стесняется браться за новые проекты.