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    29 сентября 2020, 16:07

    Ольга Бузова рассказала о враждебных отношениях с родной сестрой

    Полина Петрова

    Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в программе «Мой герой» на ТВЦ рассказала, что в детстве у нее с сестрой Анной были враждебные отношения.
    Ольга Бузова рассказала о враждебных отношениях с родной сестрой

    Артистка призналась в беседе с ведущей передачи Татьяной Устиновой, что с ранних лет училась постоять за себя. Она нередко ощущала негатив в своем окружении, в том числе со стороны родных.

    Так младшая сестра «сваливала» вину на старшую, из-за чего Оле приходилось жить в стрессе. Девушка подчеркнула, что ее раздражали постоянные «доносы», пишет сайт «Дни.ру».

    «Я с детства везде виноватая, сестра все на меня сваливала. Меня это ужасно раздражало», — пояснила знаменитость.

    Бузова уточнила, что в настоящий момент они с сестрой повзрослели и дружат. При этом некоторые поклонники считают, что сестры по сей день не состоят в теплых отношениях. Фанаты объясняют недопонимание между девушками завистью Анны. Подписчики Ольги считают, что сестра недовольна успехом и популярностью родного человека.

    Телеведущая не раз говорила, что сама добилась всего, о чем мечтала. Артистка нередко спекулирует на теме того, что в мир шоу-бизнеса пришла без чьей либо помощи и не стесняется браться за новые проекты.

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