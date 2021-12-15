Ольга Бузова рассказала о съемках в «Елках» и планах на Новый год

Телеведущая и певица Ольга Бузова приняла участие в съемках фильма «Елки-8». О том, как сложились отношения с актерами на съемочной площадке, а также как звезда планирует встречать Новый год, написал сайт kp.ru.

По словам Бузовой, на премьеру «Елок» в Москве она отправится со своими близкими друзьями.

«В начале недели я побывала на премьере в Тюмени (действие новеллы Бузовой разворачивается в этом городе — ред.). А 16 декабря буду смотреть „Елки“ в Москве. На премьере буду с друзьями и большой компанией поклонников этого прекрасного фильма», — сообщила она.

На вопрос, кого она любит больше, Урганта или Светлакова, и с кем из них хотела бы застрять в аэропорту, звезда ответила, что не может сравнивать актеров, а встречать Новый год в аэропорту — не самый лучший сценарий.

«Начну с того, что я бы не хотела застрять в новый год в аэропорту. Я люблю и Ваню, и Сережу, мы с ними в прекрасных отношениях и всегда поддерживаем друг друга. Но, если бы такое произошло, то я бы отправила и Ваню, и Сережу домой к их семьям, а сама бы поехала куда-то тоже. Например, к моим прекрасным друзьям, вот с ними бы и отпраздновала», — сообщила Бузова.

Артистка успела нарядить елку еще в начале декабря, однако где будет в новогоднюю ночь, пока не решила. Бузова отметила, что с родителями в этом году собраться на праздники не получится, поэтому скорее всего, она отправится с друзьями за город.

«Елочку я нарядила в начале декабря, в этом году даже больше украшений сделала в квартире. Все-таки 2022-й год полностью мой. Я родилась в год Тигра, поэтому жду 2022-й как подарок и уверена, что он принесет мне только позитив и счастье», — заключил она.