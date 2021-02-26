Ольга Бузова призналась, что ее сестра до сих пор не оправилась от инсульта

Ольга Бузова рассказала о самочувствии сестры после инсульта. По ее словам, девушка до сих пор окончательно не восстановилась, сообщили «Невские новости».

В ноябре прошлого года младшая сестра Ольги Бузовой Анна пережила инсульт. Состояние девушки пугало: она потеряла способность разговаривать, а часть ее тела была парализована.

Старшая Бузова поделилась переживаниями на эту тему. Сначала певица отказывалась верить в случившееся. Ранее никто в их семье не сталкивался с таким недугом.

«Помню свой шок, когда мне сказали… Сестра ведет здоровый образ жизни. Просто пошла на прогулку, и случилось несчастье… Первая моя реакция — я не поверила. Не могла представить, что с моей девочкой это могло случиться», — рассказала знаменитость.

Семья боялась, что Анна не сможет заговорить вновь. Ольга записывала для своей сестры голосовые сообщения, но ответа не дожидалась.

«Она ничего не отвечала. Потому что не могла разговаривать, у нее на несколько дней речь вообще пропала, она только мычать могла. И она мне писала непонятные буквы, не разберешь. Потом я поняла, что она задает мне вопрос: „Я смогу говорить?“ И это было, конечно, тяжело», — поделилась певица.

Однако благодаря незамедлительной реакции мужа и родных, речь вернулась к девушке. Тем не менее, Анна все еще проходит курс реабилитации.

Случившая беда помогла сестрам наладить семейные взаимоотношения, простить старые обиды и взглянуть на жизнь с другого ракурса.