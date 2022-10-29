Ольга Бузова привезла гуманитарную помощь в Донбасс | 360°

29 октября 2022, 16:15
Ольга Бузова привезла гуманитарную помощь в Донбасс
Ольга Бузова приехала в Донбасс и привезла гуманитарную помощь
Певица Ольга Бузова приехала в Донецкую Народную Республику, чтобы принять участие в гуманитарной акции. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Общественное Движение „Донецкая Республика“».
Бузова прибыла в ДНР для участия в гуманитарной акции фонда «Здоровое Отечество».
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О приезде Бузовой в Донбасс ранее заявила экс-член Общественной палаты Кристина Потупчик.
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На опубликованном в соцсетях видео телеведущая принимала коробки с гуманитарной помощью из грузовика и передавала их волонтерам.
«Пока кто-то говорит, я делаю. Я многофункциональная персона, как вы заметили», — сказала Бузова.
Волонтер и общественник, экс-участница проекта «Дом-2» Наталья Хим заявила Telegram-каналу «Украина.ру», что приезд Бузовой в Донецк абсолютно закономерен.
«Оля — полностью наша, с самого начала, с 2014 года. Хоть она не распространялась об этом, все эти годы Оля принимала все-таки нашу сторону», — отметила Хим.
По ее словам, у артистки до сих пор хранится дома кукла в одежде с расцветкой флага ДНР.
Ольга Бузова
ДНР
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