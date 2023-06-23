Знаменитости 23 июня 2023, 11:38 Ольга Бузова поделилась с поклонниками кадрами из душа

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Звезда «Дома-2», певица и телеведущая Ольга Бузова разместила в своих соцсетях фотографиии из душа. На кадрах артистка предстала в одном полотенце, написали «Дни.ру».

Ольга рассказала, что ей удалось вырваться из повседневной рутины буквально на несколько дней, чтобы отдохнуть. Сейчас она находится в Кейптауне.

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Бузова передавала своим фанатам лучи любви, нарисовав на зеркале сердце. Также она спросила, ждут ли ее поклонники полный образ.