Знаменитости 15 ноября 2022, 12:49 Ольга Бузова переехала в новую квартиру за 120 млн рублей Ольга Бузова: переезд — это большое счастье и стресс "ВКонтакте"

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Российская телеведущая и певица Ольга Бузова переехала в новую квартиру стоимостью 120 миллионов рублей в магическое число 11.11.2022. По словам артистки, для нее переезд — это всего счастье и стресс одновременно. Об этом написал сайт teleprogramma.pro.

Жилье площадью 220 квадратных метров имеют большую гардеробную. В квартире высокие потолки и панорамные окна, а на территории жилого комплекса даже есть собственное озеро.

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По словам Ольги, она шла к переезду целых два года.

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«Я шла к этому два года, пока в квартире длился ремонт. Сейчас, конечно, вокруг меня коробки. <…> С таким объемом переезда справиться очень сложно. На самом деле это очень большое счастье, но и большой стресс», — сообщила певица.

Она добавила, что с ней рядом всегда ее команда, которая в том числе помогает с переездом.

«Эти коробки уже такие родные для меня. Они со мной просыпаются, они со мной засыпают», — заключила Бузова.