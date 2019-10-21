  • Ольга Бузова обзавелась квартирой за 120 миллионов рублей

    21 октября 2019, 17:43

    Ирина Нагайникова

    Российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова купила квартиру в московской новостройке, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на интернет-портал Super.ru.
    Ольга Бузова обзавелась квартирой за 120 миллионов рублей

    Квартира площадью 200 квадратных метров обошлась Ольге в 120 миллионов рублей. Дом располагается в районе Мосфильмовской улицы.

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