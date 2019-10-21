Ольга Бузова обзавелась квартирой за 120 миллионов рублей

Квартира площадью 200 квадратных метров обошлась Ольге в 120 миллионов рублей. Дом располагается в районе Мосфильмовской улицы.

Представитель Бузовой объяснил покупку шикарной виллы на Бали Подробнее

Ранее сообщалось, что телеведущая собралась купить виллу на Бали площадью 500 квадратных метров за 20 миллионов рублей.