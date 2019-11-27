Ольга Бузова и ее сестра Анна появились на дне рождении отца

На празднование дня рождения Игоря Бузова в ресторане пришла певица и ее младшая сестра. Анна и Ольга Бузовы не общаются уже год. Издание предполагает, что сестры стали восстанавливать прежние отношения, однако о близости говорить пока рано.

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Телеведущая и ее сестра сидели в разных местах и не фотографировались вместе. Недавно Ольга Бузова пригласила Анну на свой сольный концерт в Москве.

Бузовы поссорились в начале года. После празднования своего дня рождения в горах певица вернулась домой бизнес-классом, а ее сестра и подруги — экономом. После этого случая Анна и Ольга перестали контактировать друг с другом даже в социальных сетях.