Ольга Бузова и ее сестра Анна появились на дне рождении отца
Отец российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Игорь Бузов отметил свой день рождения. На праздник он пригласил всех членов семьи, сообщила «Экспресс-газета».
На празднование дня рождения Игоря Бузова в ресторане пришла певица и ее младшая сестра. Анна и Ольга Бузовы не общаются уже год. Издание предполагает, что сестры стали восстанавливать прежние отношения, однако о близости говорить пока рано.
Появление подруг Бузовой на шоу привело к очередному конфликтуПодробнее
Телеведущая и ее сестра сидели в разных местах и не фотографировались вместе. Недавно Ольга Бузова пригласила Анну на свой сольный концерт в Москве.
Бузовы поссорились в начале года. После празднования своего дня рождения в горах певица вернулась домой бизнес-классом, а ее сестра и подруги — экономом. После этого случая Анна и Ольга перестали контактировать друг с другом даже в социальных сетях.