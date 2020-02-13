Олешко рассказал о своем знакомстве с Ботяном

Накануне стало известно, что легендарный советский разведчик Алексея Ботян скончался на 104-м году жизни.

Олешко считает разведчика уникальным человеком. Артист рассказал, как благодарен ему за то, что он сделал не только для нашей страны, но и для всего человечества. За то, что он сделал для тех стран, которые сейчас так некрасиво и недостойно ведут себя по отношению к великим людям, ветеранам Великой Отечественной войны, советским солдатам, которые спасли жизни огромного количества людей, спасли целые города и целые страны.

Актер был знаком с разведчиком. Сейчас мы вспоминаем только о нескольких его подвигах, но никогда не узнаем, сколько их было на самом деле. Не зря ведь говорят, что он сделал очень многое для того, чтобы мы сейчас жили.