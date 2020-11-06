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    06 ноября 2020, 16:44

    Олешко назвал Жванецкого невероятно талантливым

    Дарья Морозова

    Актер и телеведущий Александр Олешко поделился впечатлениями от общения с Михаилом Жванецким. Об этом сообщил RT.
    Олешко назвал Жванецкого невероятно талантливым

    По его словам, сатирик — человек «большого, необъятного таланта, невероятного ума». Также Олешко добавил, что был знаком с ним лично и назвал эти встречи счастливыми.

    «Личные встречи, мы с ним делали однажды его творческий вечер совместно, который я вел. Мы пересекались с ним несколько раз на гастролях», — поделился он.

    Актер добавил, что благодарен Жванецкому за его творчество. Особенно он выделил период их совместной работы с Аркадием Райкиным.

    «Многие репризы, которые мы слышали из уст великого артиста Райкина, были придуманы и написаны Михаилом Жванецким», — пояснил Олешко.

    Он отметил, что как-то раз Жванецкий очень вовремя поддержал его.

    «Я благодарю его за книги, я благодарю его за однажды очень вовремя сказанное мне доброе слово в поддержку», — уточнил он.

    Жванецкий умер в возрасте 86 лет. Директор Жванецкого Олег Сташкевич подтвердил, что сатирик скончался.