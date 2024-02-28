Знаменитости 28 февраля 2024, 19:15 Олегу Газманову в Самаре вручили необычный подарок Олегу Газманову в Самаре вручили гранатомет с автографом из Авдеевки Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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Народный артист России Олег Газманов стал обладателем необычного подарка — ему вручили гранатомет с автографом. Об этом певец сообщил в своем Telegram-канале.

«Вчера (пост от 26 февраля — прим. ред.) у меня получился замечательный концерт в Самаре. Спасибо за то, что вы так меня принимали, аплодисменты, переполненный зал и спасибо за этот подарок от наших воинов, бойцов», — рассказал на видео артист.

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Певцу подарили гранатомет с автографом: «Привет Олегу Газманову от разведчиков 2-й Гвардейской армии, Авдеевское направление». Артист не объяснил, от кого именно он получил презент, но выглядел счастливым и даже в конце спел.

Ранее австралийские власти ввели ограничения против российских артистов. Среди них оказался Олег Газманов.