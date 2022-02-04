04 февраля 2022, 22:39
Айза появилась в клипе своего бывшего Олега Майами
Блогерша Айза-Лилуна Ай появилась в новом клипе Олега Майми в TikTok. Об этом сообщил StarHit.
По данным сайта «Дни.ру», новую песню Майами посвятил своей бывшей партнерше.
«Мы ждем последний раз рассвет, ты не веришь в то, что это наш конец. Я ухожу, чтобы просто с тобой не видеться, бай, отличный повод появиться в телевизоре, Ай», — звучит в тексте.
Уточняется, что до этого они встречались. Потом пара рассталась со скандалом. Айза и Майами заблокировали друг друга в соцсетях, но теперь, видимо, снова общаются.