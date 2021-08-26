Олег Меньшиков потратит на спектакль с Кристиной Асмус более 7 миллионов рублей

На фоне скандала вокруг сокращений в Театре имени Ермоловой его худрук Олег Меньшиков вовсю готовится к новому сезону, главной премьерой которого станет спектакль со звездой фильма «Текст» Кристиной Асмус. На постановку потратят более семи миллионов рублей, сообщил сайт kp.ru.

Асмус досталась главная роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Кинозвезда говорила, что у нее сложились отличные отношения с Меньшиковым. И, судя по всему, он тоже очень ценит артистку.

По данным СМИ, одни только костюмы для Асмус обойдутся театру в 540 тысяч рублей. Самым дорогим лотом стало кружевное платье, которое сошьют за 83,2 тысячи рублей, а самым бюджетным — трусики за 3,8 тысячи. Отмечается, что нижнее белье закупят в единственном экземпляре.

Все костюмы к спектаклю обойдутся почти в 2,995 миллиона рублей. Обувь закупят на 442 тысячи. На декорации потратят 2,8 миллиона. Для постановки также приобретут два старинных кресла по 106 тысяч рублей за каждое, столы за 122 тысячи и другие предметы интерьера.

Общие затраты на спектакль уже составляют 7,223 миллиона рублей.

Меньшиков ранее анонсировал и другие премьеры в театре после массовых увольнений.