Олег Майами прокомментировал задержание Айзы в аэропорту на Мальдивах

Молодой человек телеведущей Айзы Долматовой, певец Олег Майами прокомментировал новости о ее задержании по подозрению в контрабанде оружия в аэропорту Мале на Мальдивах.

По словам музыканта, на груди Анохиной была простая серебряная подвеска с кулоном в виде пули, информирует РЕН ТВ.

«Это просто украшение. На нем написано: «Слишком много любви убьет нас», — пояснил Майами.

Бывший участник «Дома-2» добавил, что у него есть такое же ювелирное изделие. Уточняется, что эти украшения купила себе и Майами Айза.

Ранее «Газета.ру» писала о задержании экс-супруги Гуфа из-за подвески. Айза рассказала, что позже украшение вернули. Она подчеркнула, что оно не стоит больших денег, однако ценно как память. Шоувумен провела в полицейском участке вместе с сыновьями порядка двух-трех часов. На рейс ее провели без очереди.