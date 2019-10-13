Олег Майами извинился перед «жирным» Фадеевым

Бывший воспитанник продюсера Максима Фадеева рэпер Олег Майами извинился перед ним за свои прежние слова. Он искренне раскаивается, что назвал композитора жирным и педофилом. Его якобы тогда просто бес попутал. Речь с извинениями музыкант выложил в Instagram.

Пост с видеозаписью Майами подписал так: «Спасибо, что есть старшие братья, которые вправили мозги. И я наконец-то решился на это видео».

«Я не имел никакого права публично оскорблять тебя, выставлять видео на коленках с газетой. Я не могу спокойно существовать, спокойно жить, осознавая, что я это сделал. На тот момент я думал, что правильно сделал, но в последнее время живу с этим камнем на душе и с желанием извиниться», — заявил в соцсети рэпер.

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Исполнитель поблагодарил Фадеева за совместную работу. За шесть лет произошло много чего хорошего, он полюбил продюсера и даже начал считать своим отцом.

Фадеев всегда поддерживал Майами, признался он. Поэтому для него его же слова и такой поступок — полный шок.

Рэпер сомневается, что продюсер поверит в его искренность. Именно по этому причине он решил публично извиниться и предложил встретиться. А еще музыкант надеется на прощение.

Подписчики по-разному отреагировали на извинения. Одни восхитились исполнителем: «Достойный мужской поступок, старших надо уважать всегда!». Другие же раскритиковали его: «Сама ситуация идиотская. Сначала публично клеветать, а потом извиняться с соплями. Это уже не смешно и пора взрослеть как-то».

Ранее Майами заступился за певицу Наргиз, которой Фадеев запретил исполнять его песни на шоу в Воронеже. А еще ее концерты были отменены в некоторых городах. После этого рэпер написал в своем аккаунте: «Наргиз тоже сбежала от жирного! Педофилам здесь не место».

В последнее время с Фадеевым расторгли контракты солистки группы Serebro, Кристина Кошелева из проекта «Песни» на ТНТ, певицы Юлия Савичева и Лена Темникова, участник «Дома-2» Родион Толочкин, а также Олег Майами.