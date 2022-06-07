Олег Газманов высказался о запрете русской культуры

Певец Олег Газманов сравнил «отмену» русской культуры на Западе с временами Средневековья. Своей точкой зрения он поделился в интервью «Аргументам и фактам».

Речь идет, например, об отмене концертов с произведениями русских классиков в ряде европейских культурных учреждений, пояснило РИА ФАН. По мнению Газманова, в будущем потомкам тех, кто сейчас пытается «запретить» русскую культуру будет стыдно за это.

«Тема запрета русской культуры кажется дикой, средневековой. Это как когда-то жгли книги. Не стыдно ли им потом на Западе будет перед потомками?» — сказал певец.