Олег Газманов выпустил песню и клип ко дню скорой помощи. Видео

Певец Олег Газманов, находясь на самоизоляции дома, сочинил песню, посвященную врачам скорой помощи, и смонтировал клип на нее. Видеозапись он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. В ролике приняли участие многие российские знаменитости.

«Сегодня день скорой помощи! Моя мама много лет работала врачом на скорой в Калининграде. Низкий поклон Вам, дорогие медики! Особенно в эти тяжелые времена», — написал Газманов в комментарии к опубликованному видео.

Песня получила название «Скорая помощь». Артист сообщил, что весь день занимался монтажом видеоклипа.

«Поскольку в карантине нет возможности встретиться и с профессиональными клипмейкерами и сделать хорошую съемку — делаю монтаж сам», — поделился с подписчиками музыкант. По словам Газманова, его коллеги, которые приняли участие в новом клипе, голоса и видео пишут сами на телефоны и присылают ему.

Певец также добавил, что ему очень хочется, чтобы эта песня и клип на нее подняли настроение зрителям.

В клипе приняли участие многие российские знаменитости, среди которых и сын артиста — Родион Газманов. В ролике можно увидеть Максима Галкина, Михаила Галустяна, Александра Буйнова, Валерия Сюткина, Екатерину Андрееву, Игоря Николаева, Дениса Майданова, Сергея Жукова, Эмина Агаларова (Emin) и Николая Баскова.