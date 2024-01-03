Знаменитости 03 января 2024, 00:36 Олег Газманов лишил Shaman важного выступления в новогоднем шоу Олег Газманов открыл новогоднее шоу вместо Shaman после боя курантов РИА «Новости»

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Музыкант Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, лишился важного выступления в новогоднем шоу. Его заменил Олег Газманов, исполнивший после боя курантов и гимна России свой хит — «Вперед, Россия». Об этом сообщило издание Utro.ru.

В прошлом году Shaman открывал концертную программу сразу после выступления президента РФ Владимира Путина. Он исполнил песню «Я русский». В этом году все изменилось. Кроме того, что Газманов открыл новогоднюю программу, он ее еще и закрыл, выступив вместе с сыном Родионом.

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Неизвестно, почему Shaman заменили на Газманова. Издание предположило, что организаторы пошли на такой шаг из-за отсутствия в репертуаре молодого музыканта новых хитов.

Ранее издание «Царьград» сообщило, что певцы Shaman и Леонид Агутин чуть не испортили съемки «Песни года» из-за конфликта.

СМИ сообщали, что якобы супруг Анжелики Варум жестко высказался о выступлении с Дроновым, отметив, что это «словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой». Помимо этого, были и другие российские исполнители, отказавшиеся петь на одной сцене с Shaman.