08 февраля 2024, 17:05
«Олег это не подписывал». Лободу обвинили в подделке документов композитора Влади
Юрист Рытвина: певица Лобода подделала подпись композитора Влади
Певица Светлана Лобода подделала контракт с композитором Олегом Влади, чтобы лишить его авторских прав на один из хитов. Об этом «360» рассказала юрист, представитель Влади Валерия Рытвина.
Эпопея длиною в год
«У нас там тянется эпопея уже около года. Мы выиграли несколько судов, где авторство Олега не было указано. То есть там удалили концерт Лободы с площадки Okko, из YouTube несколько концертов», — рассказала правозащитница.
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Как оказалось, исполнительница подделала договор с композитором — там стояла его ненастоящая подпись.
«Выяснилось, что один из договоров поддельный. То есть договор на украинском языке. Увидели подпись Олега, а Олег это не подписывал. <…> И этот договор Лобода представили в Sony Music, и на основании этого, видимо, песни транслировались на территории Украины», — отметила юрист.
Влади обратился в полицию и предоставил туда подчерковедческую экспертизу.
Пускай полиция усматривает там какой-то состав преступления, потому что извлекался доход из этого договора. На территории Украины монетизировалась эта песня по договору, который Олег не подписывал.
Валерия Рытвина
юрист
Политические разногласия
Конфликт певицы с композитором произошел по политическим мотивам. В результате Лобода стала игнорировать автора песен.
«Конечно, Олегу неприятен тот факт, что она поет эту песню везде, а деньги с этой песни идут на финансирование наших врагов. Конечно, Олегу это тоже неприятно. Он не для этого писал песни, чтобы на них зарабатывали еще и вот таким образом», — резюмировала Рытвина.
По данным Telegram-канала Mash, Лобода решила лишить Влади прав на хит «А может к черту любовь» и присвоить себе лавры. Скандал вокруг композиции тянется с мая 2023 года.
Ранее в Таиланде отменили запланированный на 25 января концерт Лободы. Причины такого решения не уточнили.
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