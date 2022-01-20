Олег Басилашвили во второй раз заразился коронавирусом

Заражение коронавирусом диагностировали врачи у актера Олега Басилашвили. Об этом он рассказал в беседе с РЕН ТВ.

Артист подчеркнул, что заражение протекает без симптомов, поэтому жалоб на здоровье у него нет.

«Мне вчера поставили диагноз. Самочувствие нормальное. Никаких симптомов нет, но обнаружен он», — сказал Басилашвили.

Это уже второй случай заражения народного артиста. 4 января прошлого года он попал в больницу с положительным тестом на ковид. Дочь Басилашвили Ксения заявила, что отец находится в нормальном состоянии. Поэтому повода для беспокойства нет.

Она подчеркнула, что никакого специального лечения актер не получает. В больнице его оставили для наблюдения и терапии. Спустя пять дней в лечебном учреждении Олега Басилашвили выписали.