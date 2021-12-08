Олег Басилашвили поздравил с днем рождения Алису Фрейндлих

Актрисе Алисе Фрейндлих исполнилось 87 лет. Ее коллега и друг Олег Басилашвили в разговоре с РИА ФАН трогательно поздравил знаменитую артистку.

«Дорогая Алиса, рад тебя приветствовать в день твоего рождения. Дай бог тебе здоровья, сил, хоть их у тебя и так много, энергии такое количество, что на десятерых хватит. Желаю уверенности в своем деле и необходимости его на нашей большой планете. Желаю тебе всего самого-самого доброго, твоим близким, твоим людям, которые тебя любят, а любят тебя очень и очень многие. Я тебе должен признаться, что когда работаю с тобой вместе, то всегда испытываю подлинное наслаждение и удовольствие от общения с тобой. Поздравляю тебя, будь здорова, не болей и работай-работай. Работай на пользу себя и всех нас. Будь счастлива. Твой Олег», — пожелал коллеге Басилашвили.

Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили вместе работают в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Их дружба длится уже несколько десятков лет.