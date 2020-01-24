Оксана Воеводина обвинила анестезиологов в проблемах с позвоночником

Воеводина написала, что после эпидуральной анестезии во время родов у нее обнаружились отек костного мозга, а также межпозвоночные грыжи и протрузия.

Хирург-вертебролог, доктор медицинских наук, сотрудник МГМУ им. И. М. Сеченова Кахабер Месхи прокомментировал заявление молодой матери.

По словам специалиста, эпидуральная анестезия не может быть причиной таких последствий.

«Как правило, грыжа межпозвоночного диска возникает во время беременности у 9% здоровых женщин. Анестезия также не может стать причиной протрузий или отека костного мозга. Если речь идет о костном мозге тел позвонков — игла до него попросту не достает», — процитировал сайт Teleprogramma.pro Месхи.