«Руки-базуки» на месте. Удаление синтоловых «банок» Терешина оказалось фейковым

Во вторник, 12 ноября, в Сети появилось видео, как мать Терешина кормит его в больничной палате с ложки. Как сообщил Telegram-канал Mash, Терешин больше не смог жить со своими «руками-базуками». Из-за синтола его бицепсы сильно воспалились, и он обратился к московским врачам за помощью. Медики, якобы, приняли решение удалить весь закачанный в руки синтол и прочую синтетику, которой Терешин пичкал себя несколько последних лет.

«Руки-базуки» превратились в просто руки. Кирилл Терешин попрощался с синтоловыми «банками» Подробнее

Через сутки Кирилл опубликовал в своем аккаунте видеозапись, на которой он с друзьями обедает в ресторане. Автор ролика снимает сидящего напротив него Терешина и, судя по видео, «руки-базуки» остались на месте и никакой операции не было. Далее последовали еще два ролика, на которых парень рекламирует другой аккаунт в соцсети.

Кирилл Терешин прославился в Сети несколько лет назад благодаря своим огромным бицепсам. Молодой человек долгое время закачивал в руки синтол — неанаболический препарат, который применяют для локального увеличения мышечного объема и придания мышцам желаемой формы.

Источник фото: Instagram

Ранее Терешин не раз жаловался в Сети на плохое самочувствие и боль в руках. В феврале молодой человек рассказал, что постоянно живет с повышенной температурой и отеками, а уже летом он обратился к своим подписчикам в соцсетях помочь ему деньгами на операцию — тогда он хотел обратиться к медикам, чтобы решить проблемы со здоровьем, но сохранить свое достоинство — «руки-базуки».