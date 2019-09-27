Охранник Майкла Джексона рассказал, зачем артист носил маску и пластырь

Источник фото: соцсеть Instagram

Мэтт Фиддес отметил, что Майкл Джексон мог отлично манипулировать журналистами и привлекать внимание зрителей. Для этого ему было необходимо всего пара аксессуаров — маска и пластырь. Поп-звезда лишь периодически закрывал лицо маской и носил пластырь на носу. Таким способом он подогревал интерес к себе.

Телохранитель заявил, что при это Джексон был «нормальным парнем в обычной жизни». Так, в Лондоне певец, собираясь к иллюзионисту Ури Геллеру, попросил подать ему машину заранее, чтобы успеть войти в свой образ при помощи макияжа и прически.