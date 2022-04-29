Охранник Деппа насмешил его в суде после вопроса про пенис

В США продолжаются судебные заседания по делу о клевете на американского актера Джонни Деппа со стороны его бывшей супруги, актрисы Эмбер Херд. Охранник звезды «Пиратов Карибского моря» Малкольм Коннолли рассказал о синяках и царапинах, которые замечал на лице Деппа, а также, отвечая на вопрос адвоката Херд, заставил Деппа рассмеяться.

Коннолли отметил, что изначально актер был по-настоящему счастлив с Херд, но во время медового месяца пары он начал замечать, что актриса становилась более дерзкой и требовательной, а Депп — тихим и несчастным, отметило Daily Mail. Телохранитель уже тогда видел следы побоев на его лице.

По словам Коннолли, он также часто слышал крики Херд, и словесные перепалки пары, но следов побоев на лице или теле актрисы никогда не замечал.

В подтверждение своих слов Коннолли предоставил снимок актера, сделанный в ходе медового месяца пары. На фотографии телохранитель Деппа указал на припухлости около носа и под левым глазом актера.

Также Коннолли попросили вспомнить о разворачивавшихся в 2015 году в Австралии событиях, когда при ссоре Депп потерял кончик пальца. По словам актера, это произошло после того, как Херд бросила в него бутылку. Коннолли подтвердил, что сопровождал знаменитостей во время поездки в Австралии.

Адвокат Херд задал Коннолли вопрос о том, действительно ли Депп, как заявляет актриса, мочился в фойе во время пребывания в гостинице. На это телохранитель Деппа ответил отрицательно. Своим ответом он смутил артиста, но также заставил его рассмеяться, отметил Newsweek.

«Мистер Депп вынул пенис из брюк, не так ли?» — уточнил адвокат. «Я думаю, я бы запомнил, если бы увидел пенис мистера Деппа», — ответил Коннолли.

Ранее Депп рассказал в суде о своем детстве, его связи с отношениями с Херд и подробности о развалившемся браке. Победа в процессе, как предположил артист, не изменит его положение в Голливуде.